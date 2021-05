Frir til Europa med nytt dataløfte

Personvern er blitt like hett som ESG-ratinger, og Microsoft åpner nå for å la europeiske kunder lagre alle data innenfor EUs grenser.

Selskapet melder i en bloggoppdatering at det vil strekke seg langt for å innfri EUs strenge krav til personvern og datasikkerhet, med et løfte som innebærer at kommersielle og offentlige kunder skal få mulighet til å prosessere og lagre all data innenfor unionens grenser.

Kundenes data skal dermed ikke passere gjennom USA eller servere utenfor den politiske blokken.

Forpliktelsen vil gjelde alle selskapets kjernetjenester, inkludert Azure, Microsoft 365 og Dynamics 365, og innebærer en større justering av selskapets nåværende tjenesteportefølje.

– Slik våre skytjenester er bygget opp i dag, vil du kunne kjøre de fleste tjenestene på et datasenter i Norge. Noen tjenester er imidlertid ikke begrenset til ett datasenter eller én region. Det innebærer derfor en ganske stor utviklingsjobb som gjøres nå for å få gjennomført disse endringene, sier Lena Lundgreen, direktør for offentlig sektor i Microsoft Norge.

JUSTERER: Lena Lundgreen, direktør for offentlig sektor i Microsoft Norge, sier endringen innebærer en større utviklingsjobb. Foto: Microsoft

Byggeboom

Overføringer av data på tvers av verdensdeler har lenge skurret for europeiske kunder, med potensielle bøter og sanksjoner for brudd på GDPR og datasikkerhet i bakhodet.

Microsoft og konkurrentene Google og Amazon har svart med å investere tungt i datasentre på europeisk jord – deriblant Norge – de seneste årene.

Lagring av data lokalt eller internt i regionen har samtidig bidratt til å gjøre det enklere for selskaper og offentlig sektor å flytte virksomhetskritiske data over i skyen.

Mens Apple aktivt forsøker å posisjonere seg som ledende på personvern innen forbrukerelektronikk, vil Microsoft være best i skyen.

– Personvern og skytjenester i kontinuerlig utvikling, blant annet med Schrems II-dommen som kom i sommer. Dette er nok et eksempel på at vi forsøker å høre på det kundene ønsker og imøtekomme de behovene de har, sier Lundgreen.

Ser konkurransefortrinn

Personvernadvokat Ove Vanebo i Kluge tror årsakene til Microsofts løfter er todelt.

– Regelverket etter Schrems II er uklart, og byr på krevende vurderinger for å avgjøre om informasjon kan overføres til USA og andre tredjestater, sier Vanebo.

PERSONVERNADVOKAT: Ove Vanebo i Kluge. Foto: Andreas Klemsdal

Schrems II-avgjørelsen som falt i EU-domstolen i fjor sommer innebærer at data som overføres fra et EU land til et annet uten tilsvarende krav til personvern må bruke en overføringsmekanisme som gir tilsvarende beskyttelse.

– Det andre er at dette gir Microsoft et konkurransefortrinn i forhold til andre aktører. Det er merkbart når vi rådgir om bruk av skytjenester at det er mange uklarheter når det brukes leverandører med tilknytning til USA.

Vanebo sier de vanligste problemstillingene er hva som egentlig overføres, om det faktisk overføres, og om tiltakene er gode nok for å beskytte personvernet.

– Dette tar mye tid og ressurser, sier han.