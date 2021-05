Ny programvareinvestering for Verdane

PE-selskapet Verdane går inn med penger i det hurtigvoksende programvareselskapet Voyado.

Det svenske programvareselskapet bistår fysiske butikker og e-handelsselskaper med å styrke kundelojaliteten, har i løpet av to år gått fra 66 millioner svenske kroner på topplinjen i 2018 til 160 millioner i 2020.

Voyado kan skilte med kjente merkenavn som Malene Birger, Lindex og Daniel Wellington på kundelisten, samt de norske selskapene Power, Nille og XXL.



Rigges for mer vekst

Ifølge selskapet gjør plattformen at konsumentmerkevarer enklere kan finne de mest lønnsomme kundene og kanalene, gjøre kommunikasjonen sin mer personlig og bygge relevante, skalerbare kundeopplevelser.

«Partnerskapet med Verdane gjør det mulig for oss å, sammen med vår nåværende partner Novax, ytterligere akselerere vår internasjonale vekst,» sier Voyados adm. direktør Johan Bäckarlin i en kommentar.

Han legger til at Verdane har en sterk kompetanse innen teknologi og netthandel, og at PE-selskapet har hjulpet globale programvareselskaper å vokse i utlandet.

Verdane kjenner Voyados teknologi godt, ettersom flere av PE-selskapets selskaper innen digitalt konsum bruker plattformen.

«Voyado er perfekt posisjonert for å dra nytte av behovet for gode kundeopplevelser og det å gjøre nett- og varehandel mer personlig. Med 30 plattform- og programvareselskaper og 25 selskaper innen digitalt konsum i vår portefølje, har Verdane-teamet et solid utgangspunkt for å hjelpe Voyado med å fortsette å skalere sin virksomhet i Nord-Europa», hevder Verdane-sjef Bjarne Kveim Lie i en kommentar.