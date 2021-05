Skal tredoble på fem år

KLEPP, ROGALAND: – Dette nye anlegget skal til Tines nye anlegg på Kalbakken. De automatiserer hele skolemelkordningen med skolemelk, sjokomelk, fiskekaker, gulrøtter, grønt og det som hører med. Denne roboten med gripearm er den ledende i sitt slag i Europa, sier Kenneth Nilsson, salgs- og markedssjef i RobotNorge.

Til industrilokalene fire mil to for Stavanger kommer fra den ene kanten industrikunder med behov for automatisering og robotisering av produksjonen.

Fra den andre kanten kommer containere og pakninger med komponenter utstyr fra RobotNorges leverandører, og bedriften er den som sørger for at kundene får det trenger.

– Alle installasjoner kjøres i fullskala test på Klepp før det monteres ute hos kunden, sier Nilsson.

RobotNorge er eneforhandler og integratør av ABBs robotsortiment i Norge.

Meieri, fisk, fly og olje

Med unntak av fjoråret har selskapet hatt bra økning i både salg og lønnsomhet de seneste årene. Omsetningen økte hvert år fra 2016 og hadde omtrent doblet seg på tre år i 2019.

Resultatmarginen økte samtidig fra labert nivå rundt 2015 til mer respektable 5,5 prosent i 2019.

– Vi har utviklet oss til å bli en viktig industriell samarbeidspartner for norske vareprodusenter. På kundelisten vår finner du de de største meieriene, fiskeforedling, bildelfabrikanter, leverandører til flyindustrien samt olje og gass, sier Nilsson.

Robotsatsingen på Jæren startet i 1964 med utvikling av verdens første industrielle lakkeringsrobot. Den første roboten ble eksportert til Kina i 1969, og Trallfa Robot ble verdensledende. I 1988 overtok ABB driften, og RobotNorge ble etablert i 2003 som et ut­spring fra ABBs fa­brik­k på Bry­ne.

SKREDDERSYR ROBOTER: RobotNorge ble etablert i 2003 som et ut­spring fra ABBs fa­brik­k på Bry­ne. Foto: Anders Horntvedt

Skreddersyr robotanlegg

Selskapet visualiserer, tester, utvikler og implementerer robotløsninger, samt tilbyr bedriften kurs, service og support.

– Hvem trenger roboter?

– Egentlig alle som produserer noe. Roboter kan jobbe under ekstreme og krevende forhold, som for eksempel i et smelteverk eller på et kjølelager. Der det er store påkjenninger for mennesker vil roboter skape trygge og langt mer forutsigbare arbeidsforhold, hevder Nilsson.