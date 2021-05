Nedringt av beilere etter boom i digitale samleobjekter

– Det totale økosystemet da vi begynte var på maks 500 personer og rundt 1.000 aktive tradere i januar i fjor, mens det i dag har tatt helt av.

Lanserer nye produkter

Selskapet kan foreløpig ikke vise til en omsetning av betydning, og er ifølge Jensen fortsatt i en utviklingsfase. I løpet av det kommende året er imidlertid planen å lansere flere nye desentraliserte finansprodukter (DeFi).

– Nå begynner vi å få opp volumet og legger ut vin for rundt 10.000 dollar i uken. Når de nye DeFi-produktene kommer ut, vil omsetningen øke betraktelig – sannsynligvis neste år.

Det har ført til at Jensen nå ringes ned av venturekapitalaktører som ønsker å være med.

– Vi har fått mange henvendelser fra selskaper som ønsker å bli med på dette.

Finansierer de små

I tillegg til handel av de mer kjente navnene i vinbransjen, er Wiv med og finansierer up-and-coming produsenter.

I 2019 inngikk selskapet en avtale med London-baserte Fiduciam, en institusjonelt finansiert og pensjonskasseeid långiver for gründere og små og mellomstore bedrifter. Avtalen sikret utlånskreditt på opptil 100 millioner euro gjennom Wivs plattform.

– 100 millioner euro gjør oss over natten til verdens største långiver innen vin, sa Jensen til Finansavisen den gang.



Bedrifter og personer med samlinger verdt én million euro og oppover kan ta opp lån mot pant i vinen. For mange av de mindre vinprodusentene er tilgangen på risikokapital begrenset.

Ifølge Jensen, er dette fordi tradisjonelle banker og forsikringsselskaper ikke har nok ekspertise på vin og dermed anser lånene som for risikable.

Ideen er at de desentraliserte finansproduktene skal fungere som en bro mellom tradisjonelle økosystemer og den nye digitale økonomien.

Ifølge ham, anslås det at kun 3 prosent av det globale vinmarkedet er digitalisert, og at potensialet er enormt. Og med en vare som liker dårlig å bli flyttet på kombinert med et globalt investeringsmarked som ikke kan reise på grunn av coronakrisen, har selskapet ambisjoner om å bli den foretrukne løsningen – både for finansiering av produksjon og handel av vin.

– Vi får ekstremt mye henvendelser fra hele verden, og er nå inne en vekstfase hvor vi går hardt til verks, sier han.