Test av Apple AirTag – lekende enkel

Tross størrelsen kommer sporingsbrikken pakket med teknologi, som bluetooth, Ultra Wideband og NFC. Og den er vanntett. Har du iPhone 11 eller 12 med U1-chipen under panseret, får du også «Precision Finding». Dette er en «tampen brenner»-funksjon som ved hjelp av Ultra Wideband måler avstanden og retningen AirTag befinner seg og peker deg i riktig retning, mens telefonens haptiske feedback dirrer kraftigere i hånden jo nærmere man kommer.

Det raskeste og enkleste er likevel å følge lyden. Et trykk på telefonen, og AirTag gir fra seg en ringelyd som gjør at du enkelt finner den.

Mest Apple-vennlig

Det er en kjensgjerning at Apple-produkter snakker godt sammen, og dårligere med alle andre. Det gjelder også AirTag, som fungerer ypperlig og tilbyr flere fiffige letefunksjoner enn konkurrenten. Flere av dem er imidlertid begrenset til de seneste iPhone-modellene.

AirTags største styrke kommer først til syne når du virkelig har mistet noe, eller glemt igjen eiendelene dine i taxien. Mens Tile skryter av 10 millioner brikker, finnes det flere hundre millioner iPhoner som anonymt oppdaterer AirTagens posisjon når den er satt i «mistet»-modus og kommer innen rekkevidde.

Har du funnet en AirTag, er det bare å holde den inntil en telefon med NFC, som tar deg til en nettside hvor eieren kan ha lagt inn kontaktinfo.

Festes – hvor?

Den ser bedre ut, er liten og nett og har et større samfunn av enheter som finner den igjen enn noen av konkurrentene, men AirTag er likevel langt fra perfekt.

De tre viktigste tingene i hverdagen er telefonen, nøklene og lommeboken, og AirTag kan ikke hjelpe deg å finne to av dem. Mens en Tile Pro festet til nøkkelknippet får mobilen til å ringe ved å trykke på knappen, tilbyr AirTag kun énveis kommunikasjon. Og i dagens kontantløse samfunn velger mange en smal lommebok eller kortmappe hvor AirTag ikke passer inn. Nøkkelknippet er det mest naturlige stedet å feste AirTag til, men krever at du kjøper en ekstra nøkkelring. For eksempel fra Hermès til 3.500 kroner.

AirTag kommer garantert til å bli en salgssuksess. Den er like enkel å sette opp som et par AirPods, funksjonalitetene er morsomme og sannsynligheten for at noen finner den igjen større. Men for å få full pakke må du ha en av de to siste generasjonene av iPhone.

For Android-brukere og folk med tynnere lommebøker, vil Tile fortsatt være et bedre alternativ.