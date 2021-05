Børskandidat med over 50 prosent vekst

Smartoptics fikk en sterk start på året med en omsetningsvekst på 52 prosent i løpet av årets tre første måneder. Det gjorde at omsetningen endte opp på 10,0 millioner dollar i første kvartal. Mens EBITDA--marginen ble 13,8 prosent, opp fra minus 1,9 prosent i samme periode i fjor.

– Vi har i første kvartal fått svært god uttelling for godt salgsarbeid gjennom 2020 og inn i 2021. Det er spesielt gledelig å se at vi får god respons hos kundene for vår neste generasjons teknologiske løsninger, sier adm. direktør Magnus Grenfeldt i Smartoptics.

Selskapet, som ble grunnlagt i 2006 og har røtter i både det norske og svenske miljøet for telekommunikasjon- og nettverksteknologi, tilbyr optiske nettløsninger og komponenter for den nye generasjonen av åpne nett. I 2016 begynte selskapet å investere i egenutviklet nettverksteknologi. Siden den tid har driftsinntektene vokst årlig med 23 prosent og i 2020 endte inntektene på 34,8 millioner dollar.

Godt posisjonert

Smartoptics inngikk nylig en kontrakt med POST Luxembourg for leveranse av utstyr, programvare og tjenester til det optiske nettverket. I tillegg har de også inngått avtaler med Vapor.io og en stor amerikansk nettverksleverandør de ikke vil navngi ennå.

– Dermed ligger det an til at også 2021 blir et godt år med tanke på vekst og økt lønnsomhet, sier Grenfeldt.