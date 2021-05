Accenture vinner mangfoldspris

Fredag delte nettverket for kvinner i teknologi, Oda-nettverket, ut priser til de beste rollemodellene innen mangfold i IT-bransjen. Prisene som deles ut er til beste kvinne, mann og organisasjon.

Selskapet som i år trakk det lengste strået er konsulentselskapet Accenture, som i Norge ledes av Tonje Sandberg.

Over 40 prosent

– I en bransje hvor det er vanskelig å rekruttere kvinner til tech, imponerer Accenture med en kjønnsbalanse på 40 prosent og mer enn 30 prosent kvinner i ledende roller på alle nivåer i selskapet, sier Oda-leder Kristine Hofer Næss.

Accenture har en global målsetting om 50/50 kjønnsbalanse innen 2025, og har i dag et gjennomsnitt på 45,6 prosent.

I Norge er kvinneandelen på 40,5 prosent, og kvinneandelen i toppledelsen ligger på 31 prosent.

Årets kvinnelige rollemodell er Letizia Jaccheri, professor ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Trondheim. Hun forsker på programvare, og er ifølge Oda et viktig forbilde for kvinnelige forskere og akademikere.

60 prosent av de nyansatte

Årets mannlige rollemodell er Dagfinn Ringås, adm. direktør i Sysco. Han vinner prisen fordi han ifølge nettverket jevnlig tar opp mangfold på ledermøter. Det skal ha resultert i at 60 prosent av de nyansatte i Sysco hittil i år er kvinner. Siden Ringås tiltrådte som adm. direktør i 2019, har kvinneandelen i selskapets konsernledelse økt fra 0 til 43 prosent.

Oda Awards er blitt utdelt årlig siden 2009, og tidligere vinnere omfatter blant andre Silivija Seres, Berit Svendsen og Anita Krohn Traaseth. Kategorien for beste organisasjon ble lagt til i 2013, og mannlig rollemodell ble delt ut første gang i 2018 til daværende DNB-sjef Rune Bjerke.