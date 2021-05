Børsaspirant priset til 3 milliarder

ECIT, som driver med regnskap, lønn, rådgivning, og IT-tjenester, annonserte i forrige uke sin intensjon om notering på Euronext Growth, og mandag presenterer selskapet betingelsene for sin børsintroduksjon.

Nye B-aksjer vil utstedes for 400 millioner kroner og innenfor et indikert kursintervall på 7,50-8,00 kroner, noe som priser selskapet til 2,9-3,1 milliarder kroner før penger.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal brukes på oppkjøp av rundt 15 prosent av «relevante minoritetsinteresser i datterselskaper», fremtidige oppkjøp og generelle selskapsformål.

I tillegg vil en stor gruppe eksisterende aksjonærer legge ut 30-40 millioner B-aksjer for salg.

– Betydelig vekst

To hjørnestensinvestorer, Paradigm Capital AG og Varner Kapital AS, har under visse vilkår forpliktet seg til å kjøpe og vil bli tildelt aksjer for minst 200 millioner kroner hver, på en kurs opptil 8,00 kroner.

I tillegg har gründer, største aksjonær og toppsjef Peter Lauring tegnet seg for og vil bli tildelt aksjer for 7 millioner kroner.

ECIT har hatt en betydelig vekst de seneste årene, og har siden etableringsåret 2013 løftet sin omsetning fra 63 millioner til 1,5 milliarder kroner ved utgangen av 2019.