Fikk Manchester City-eieren på kroken

Melwaters fikk 46 nye kunder i sitt premium-kundesegment i april, tilsvarende en vekst i årlig gjentakende inntekter (ARR) på 2,5 millioner dollar siden mars og 18 prosent på årsbasis, går det frem av en børsmelding mandag.

Blant de nye kundene trekker selskapet frem City Football Group (eier av Manchester City), Olympia Entertainment (eier av Detroit Red Wings), MongoDB, Telus Communications, Oman LNG, Chameleon PR og Nouryon Specialty Chemicals.

I løpet av april rykket også eksisterende kunder som Nordkraft, China Mobile, The Recycling Partnership, Topcon, Association for Manufacturing Technology, University of Hong Kong og Arrow Electronics opp og ble premiumkunder.

Storkundesegmentet utgjorde 45 prosent av Meltwaters totale abonnementsinntekter i første kvartal, opp fra 40 prosent i samme periode i fjor. Selskapets storkunder har over 25.000 dollar i årlige abonnementsinntekter.