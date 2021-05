Martin Fleisje, finansdirektør i Induct, har kjøpt 11.500 aksjer i Induct til en gjennomsnittspris på 8,73 kroner per aksje, tilsvarende rett over 100.000 kroner.

Aksjekjøpet skjedde gjennom More Colly AS, et selskap som er 100 prosent eid av Martin Fleisje.

Etter denne transaksjonen eier More Colly AS 71.500 aksjer i Induct.