Skuffende tall i skyggen av oppkjøp

Deler man selskapsverdi på ARR, gir det en multippel på 3,96, ifølge Techsteps børsmelding.

Beholder kjerneteam

Techstep har jobbet med oppkjøpet i et halvt års tid og måtte kjempe mot amerikanske og europeiske selskaper for å sikre seg Famoc. I avtalen som nå er inngått har IT-selskapet også sikret at kjerneteamet i det polske selskapet blir med videre, forteller Havviken.

– Famoc har utviklet tjenester vi har hatt i alle år, men tjenester vi har hentet fra tredjepartselskaper som Microsoft og VMware. Da vi fant dette selskapet så vi en mulighet for å legge det inn i tjenesteporteføljen, sier Techstep-sjefen.

Techstep vil ikke kaste ut de to amerikanske IT-gigantene, siden de har langt mer funksjonalitet enn det polakkene kan levere.

– Det vil være et tillegg til det vi allerede tilbyr. Med egen patentbeskyttet programvare, som kan forvalte innhold som sikkerhetsnivå og hvilke applikasjoner som skal være tilgjengelige, tar vi et steg opp i tjenestetilbudet, fortsetter Haviken.

Techstep har i løpet av det seneste halvåret kjøpt svenske Optidev for 200 millioner kroner samt et mindre oppkjøp i svenske eConnectivity.

– Hva forventer dere i ARR-vekst fra Famoc fremover?

– Forhåpentligvis leverer de på samme nivå som tidligere, men vi håper også at den vil akselerere når vi kan tilby dette til våre nordiske kunder, sier Haviken.

Techstep-sjefen sier det fremdeles er tidlig å fastslå hvordan selskapet best mulig kan utnytte Famoc europeiske kunder.

– Vi har ikke satt oss ned for å diskutere dette, men vi har noen hypoteser om at det kan være attraktivt for deres kunder. De har en del teleoperatører som kunder, det kan jo hende at det er interessant for noen av dem at vi leverer tilsvarende tjenester som det vi leverer til Telenor, sier Haviken.

Roligere enn vanlig

Techstep sier de skal doble antallet tjenestekontrakter i 2021 sammenlignet med 2020.

Starten på året viste at selskapet hadde inngått åtte slike avtaler til en verdi av 15 millioner kroner. Selskapet beveger seg bort fra rammeavtaler som strekker seg over flere år til månedlige abonnementsavtaler, det vil gi kvartalsvise utslag i topplinjeveksten.

– Vi har lagt bak oss et kvartal som vi opplever som roligere enn vanlig. Vanligvis har vi en del innkommende henvendelser, men nå har det vært vesentlig mindre og prosesser tar lenger tid og beslutninger om større prosjekter utsettes, sier Haviken.

– Jeg skulle gjerne sett at det var mer trøkk, men vi tror at det normaliserer seg, legger han til.

Techstep Tilbyr mobilitets- og kommunikasjonstjenester i Norge og Sverige.

Selskapet jobber mot å skape mer digitale og mobile arbeidsplasser i Norden.

Techstep har rundt 220 ansatte i Norge og Sverige, og betjener nær 6.000 kunder og 635.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor.