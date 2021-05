Nok et samarbeid for teknologirakett

Smartkortprodusenten Zwipe har inngått et samarbeid med Financial Software and Systems (FSS), en ledende leverandør av integrerte betalingsprodukter og betalingsprosesser, ifølge en melding fra selskapet.

FSS er også en ledende leverandør av kortutstedelsesprodukter, og har en portefølje på 800 millioner betalingskort for Tier One-banker og transaksjons-selskaper.

Samarbeidet innebærer å kombinere FSSs Unified Issuance Platform og Zwipe Pay One biometriske kortfunksjoner, støttet av Zwipes globale nettverk av kortproduksjonspartnere. En del av samarbeidet omfatter også at FSS vil tilby Zwipes Pay One biometriske betalingskort globalt. Fokuset rettes først mot markedene der kontaktløs betaling gir betydelige fordeler, som omfatter Canada, flere land i Europa, Midtøsten og Afrika, ifølge meldingen.

Begge partene vil engasjere utstedere fra andre kvartal i år og tar sikte på pilotprosjekter fra 2. halvår 2021.

Teknologiselskapet sikret nylig en kontrakt i India og et samarbeid med franske be ys Pay.

Så langt i år er Zwipe-aksjen opp 61 prosent, til 31,40 kroner.