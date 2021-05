Teknologiselskapet Norbit leverte driftsinntekter på 148 millioner kroner i første kvartal, mot 151 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet sank med to millioner kroner, til 2,7 millioner.

Resultatet før skatt snudde fra et overskudd på 5,9 millioner kroner i fjorårets tre første måneder, til et underskudd på 1,5 millioner i første kvartal.

Samtidig endte EBITDA på 17,7 millioner, som tilsvarer en margin på 12 prosent. Resultatet pr. aksje ble minus 0,03 kroner. Forretningsområdet Oceans økte med 32 prosent, mens Intelligent Traffic Systems (ITS) hadde som ventet et svakt kvartal med driftsinntekter på 19,4 millioner kroner, ifølge rapporten.

I en separat børsmelding melder Norbit om oppkjøpet av iData, som er et ungarsk teknologiselskap. Det har mer enn 15 års erfaring med utvikling av programvare og maskinvare for flåtestyring, drivstoffkontroll og kjøretøybeskyttelse. Kjøpsprisen for selskapet med inntekter på fem millioner euro i fjor er satt til 14,5 millioner euro.

«Gjennom oppkjøpet vil vi skape en bredere plattform for vekst inn i markedet for asset og vehicle tracking/monitoring», sier adm. direktør i Norbit, Per Jørgen Weisethaunet, i børsmeldingen.

Avtalen er ventet å bli godkjent sent i andre kvartal 2021.

Les hele kvartalsrapporten her.

Norbit (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 148 151 Driftsresultat 2,7 4,7 Resultat før skatt -1,5 5,9 Resultat etter skatt -1,6 4,8