Store inntekter på vei

Argeo tok i første kvartal levering av flere nye robotsystemer, deriblant den første Hugin AUV, en større overflaterobot og et mindre dronesystem for grunt farvann.

Etter inntekter på drøye millionen i første kvartal, opprettholder selskapet sin opprinnelige guiding på 70-80 millioner kroner i 2021, hvorav 15-20 millioner kroner i andre kvartal.

– Etterspørselen etter våre tjenester i det voksende markedet for offshore havvind er god, med bud på våre integrerte robottjenester og geotekniske tjenester i EU-markedet. Vi venter at dette fortsetter, særlig i markedene for dypere vann og flytende havvind, sier toppsjef Trond F. Crantz i en kommentar.

På vei til Amerika

Han mener videre at en ekspansjon over Atlanteren vil åpne ytterligere dypvannsmarkeder i både Nord- og Sør-Amerika, og er sterk i troen på at deres «raskere, bedre og grønnere tjenester til en lavere kostnad» vil bli en suksess.

Selskapet har som mål å fornye kartleggingen av havrommet gjennom robotisering og ved å ta i bruk nye sensorer og forbedret avbildningsteknologi. I emisjonen som ble utført i forkant av noteringen på Euronext Growth, tok Christen Sveaas den største posten gjennom Kistefos, og sikret seg en eierandel på litt over 15 prosent.

