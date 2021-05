Mintra går fra underskudd til overskudd

I første kvartal 2021 omsatte Mintra Holding for 60 millioner kroner, mot 68 millioner kroner i samme periode i fjor. Periodens EBITDA endte på 10 millioner kroner, mot 19 millioner kroner i første kvartal 2020.

Mintra Holding fikk et resultat før skatt på 1 million kroner, ned fra 27 millioner kroner året før. Det er andre kvartal på rad at selskapet kan vise til et overskudd.

I februar kjøpte Mintra tyske Safebridge for 5,95 millioner euro, eller nærmere 61 millioner kroner. Safebridge beskrives som en ledende tjenesteleverandør innen digital kompetansehåndtering og læring for maritime mannskaper.

I første kvartal bidro Safebridge med 11,7 millioner kroner i inntekter og en EBITDA på 3,8 millioner kroner før transaksjonskostnader på 4,3 millioner kroner.

Mintra Holding (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 60 68 Driftsresultat (EBITDA) 10 19 Resultat før skatt 1 -27 Resultat etter skatt 1 -28