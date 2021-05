Kristian Kolberg, styremedlem i Huddly, har gjennom sine selskaper Kolberg Motors og Multiplikator samlet kjøpt 850.000 aksjer i Huddly til kurs 9,98 kroner, ifølge en melding onsdag.

Aksjene ble totalt kjøpt for rett under 8,5 millioner kroner.

I tillegg har Isar Invest, som er nærstående til Kristian Kolberg kjøpt 200.000 aksjer, for like under 2 millioner kroner.

Etter transaksjonene eier Kristian Kolberg og nærstående 11,45 millioner aksjer i Huddly.