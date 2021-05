Elop ønsker å restrukturere selskapet.

Formålet er å skape en holdingstruktur der den operative virksomheten ligger organisert i datterselskaper.

Dagens virksomhet i Elop vil skilles ut og etableres i et eget datterselskap ved navn Elop Technology. Simplifai vil fortsette å være et datterselskap under Elop.

Første ledd av omorganiseringen vil være gjennomføring av en fisjon, der det vesentlige av virksomheten som i dag drives gjennom Elop overføres til nytt selskap – Newco.

Newco vil deretter umiddelbart fusjoneres med det heleide datterselskapet Elop Technology. Etter omorganiseringen vil Selskapet være et morselskap med to datterselskaper, Simplifai og Elop Technology.

Planene vil bli lagt frem for generalforsamlingen for godkjennelse og innkalling til ekstraordinær generalforsamling vil komme i løpet av kort tid.