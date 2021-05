Sterkere kvartal for Bouvet

Konsulentselskapet Bouvet endte første kvartal med en omsetning på 695,9 millioner kroner, en oppgang fra 641,2 millioner i tilsvarende periode 2020.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport.

Selskapet skriver at dets kunder har hatt behov for bistand innen digitalisering som følge av coronapandemien, pågående digitaliseringsaktiviteter og omstilling knyttet til bærekraft, samt at dets eksisterende kunder har videreført og igangsatt nye oppdrag med selskapet.

Driftsresultatet i perioden (EBIT) endte på 90,8 millioner, opp fra 82,6 i tilsvarende kvartal året før. Resultatet før skatt ble 89,2 millioner, mot 83,2 millioner i første kvartal 2020.

Bouvet (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 695,9 641,2 Driftsresultat 90,8 82,6 Resultat før skatt 89,2 83,2 Resultat etter skatt 69,4 64,7