Monstervekst for teknologirakett

Sikri Holding leverte en solid inntektsvekst i første kvartal, og driftsinntektene økte med 275 prosent, til 57,1 millioner kroner, fra fjorårets 15,2 millioner.

Resultatet før skatt steg også markant og endte med et overskudd på 5,4 millioner kroner, mot én million kroner i fjorårets første kvartal.

EBTIDA økte til 14,3 millioner kroner, mot fjorårets 3,3 millioner. Det tilsvarer en EBITDA-margin på 27 prosent. Resultatet pr. aksje steg til 0,27 kroner, mot fjorårets 0,10 kroner.

Det ble en treg start på året for selskapet med tanke på offentlige bud, men markedet tok seg opp igjen, og Sikri har vunnet 66 prosent av de offentlige budrundene. Det har også signert over 100 kontrakter under rammeavtalen og salgsaktiviteten er fortsatt høy, ifølge rapporten.

«Vi leverer i tråd med våre ambisjoner og langsiktige mål. Vårt første år var en katalysator for fremtidig vekst, og oppkjøpet av Ambita etter kvartalet viser at vi har skapt en plattform for vekst i det nordiske markedet», sier Sikri-sjef Nicolay Moulin i en børsmelding.

Sikri kjøpte Ambita i mai og implementeringen av selskapet skal være gjennomført i løpet av andre kvartal i år.

Sikri Holding-aksjen er opp 29,47 prosent i år til 123 kroner.

Sikri Holding (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 57,1 15,2 Driftsresultat 6,3 1,8 Resultat før skatt 5,4 1,0 Resultat etter skatt 4,0 0,4