Huddlestock inngår samarbeid med tysk storspiller

Huddlestock Fintech har inngått en intensjonsavtale om å bygge og lansere en billig handelsplattform for AVL Investmentfonds, ved å benytte selskapets Bedrock API-løsning, ifølge en melding fra Huddlestock.

AVL ble etablert i 1997 og er et av de største investeringsfondene i Tyskland.

Bedrock-løsningen er en handels-API-løsning som gjør det mulig for kunder å bygge og lansere billige handelsplattformer for å få tilgang til globale kapitalmarkeder. Løsningen åpner for handelstilgang til mer enn 20.000 aksjer og over 100.000 finansielle instrumenter.

AVL har rundt 20 milliarder kroner i forvaltningskapital og mer enn 175.000 kundekontoer. Med Huddlestocks Bedrock Software-as-a-Service-løsning sikter det tyske fondet mot å bli en av de ledende meglerne i Europa.

«Avtalen legger betydelig verdier til Huddlestocks fremtidige inntektsstrømmer», sier adm. direktør i Huddlestock, John Skajem, i en børsmelding.