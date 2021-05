Nordic Semiconductor stiger 10 prosent på oppkjøpsrykter

Ifølge den italienske avisen Milano Finanza vurderer teknologiselskapet StMicroelectronics å kjøpe Nordic Semiconductor.

På Oslo Børs stiger Nordic Semiconductor-aksjen 10,3 prosent til 215 kroner på ryktene. I løpet av torsdag formiddag har aksjen blitt omsatt for rekordhøye 219,8 kroner.

Avkrefter ryktene

I et intervju med TDN Direkt avkrefter Nordic Semiconductor nå ryktene om et bud fra StMicroelectronics

– Det vi sier nå er at vi kjenner ikke til dette, og vi avkrefter at vi har vært i dialog med ST, og utover det så kommenterer vi ikke noe mer, fordi det er et ukjent rykte som vi ikke kjenner oss igjen i, sier IR-sjef Ståle Ytterdal til TDN Direkt.

Torsdag formiddag sa Ytterdal at Nordic Semiconductor ikke kommenterer rykter.

Konfirmasjonsgave

I slutten av april hevet analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets kursmålet på Nordic Semiconductor-aksjen fra 202 til 250 kroner, samtidig som han skamroste aksjen.

– Denne aksjen bør man gi i konfirmasjonsgave til barna. Basert på den etterspørselen vi ser kan aksjen gå 2-3 gangeren de neste 12-18 månedene om alt går «stang inn», sa Wang Bjørnsen til Finansavisen.

Populær aksje

Nordic Semiconductor var den 4. mest handlede aksjen hos DNB Markets i april og aksjen ble nettokjøpt av investorer bosatt på Østlandet.

Nordic Semiconductor har gått fra 40 millioner til 42 milliarder på 25 år. Her er listen over 500 nordmenn som har millionformue i børseventyret.