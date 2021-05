StrongPoint-aksjen har steget 61 prosent så langt i år, til 31,5 kroner, og leverte solid inntektsvekst og et sterkt resultat i første kvartal . Få dager etter at tallene for første kvartal ble lagt frem sikret tre primærinnsidere seg flere aksjer i eget selskap, deriblant styrelederen og Norge-direktøren.

Torsdag signerte StrongPoint en ny avtale med byggevarekjeden Bygger´n for å levere og installere digital hylleprising til mellom 50 og 90 butikker, ifølge en melding fra selskapet.

Utrullingen starter umiddelbart og vil være fullført i 2021.

Onsdag annonserte selskapet at det har kjøpt tilbake 24.603 egne aksjer, til 31,4 kroner pr. aksje, og at det sitter på drøyt 200.000 egne aksjer etter transaksjonen.