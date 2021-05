Kinas digitale valuta kan styrke krypto-etterspørselen i fremtiden

Kina utvikler en digital utgave av valutaen yuan, en utvikling som har bekymret mange.

En digital yen vil nemlig si at Kina i praksis vil få et komplett bilde over hvem som kjøper hva, og når det skjer . I tillegg skal det være mulig å justere utløpsdatoer på valuta, og dermed styre kjøpsvaner, hevder toppsjefen i FX Strategy for BK Asset Management, Boris Schlossberg, ifølge CNBC.

Vil drive etterspørsel i fremtiden

Han trekker frem at en slik total kontroll kan gjøre mer anonym kryptovaluta svært ettertraktet.

«Det er nettopp dette politiske målet som vil drive etterspørselen etter krypto i fremtiden», sa Schlossberg ifølge nyhetsformidleren.

«Med mange kinesiske gründere og forbrukere som er tydelig klar over myndighetens intensjon om å utøve absolutt autoritet over personlige eiendeler, vil trenden med å konvertere minst en del av formuen til kryptoaktiva fortsette til tross for kryptos iboende volatilitet.»

Kinas sentralbank har valgt å kalle den digitale valutaen Central Bank digital currency (CBDC), som vil ta sikte på å erstatte kontanter i omløp på en effektiv måte.