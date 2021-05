Samarbeider med tysk gigant om nytt produkt

Elop har innledet et samarbeid med tyske DEKRA Visatec, opplyses det i en melding. DEKRA Visatec er en del av DEKRA-gruppen, som omtales som en ledende global aktør innen kartlegging og inspeksjon av infrastruktur.

I første omgang har partene inngått en intensjonsavtale. Formålet med denne er at selskapene inngår en endelig kommersiell avtale i august, og at de lanserer et felles kommersielt produkt i løpet av første kvartal neste år.

Det kommersielle produktet har arbeidsnavnet «InsightCrawler», og skal benyttes til å kartlegge innvendig tilstand på infrastruktur i betong.

Her vil Elops ultralydteknologi bli kombinert med en selvgående inspeksjonsrobot utviklet for å klatre vertikalt på infrastrukturkonstruksjoner i betong. Demninger, kjøletårn og broer nevnes som eksempler på slike konstruksjoner.

Opp mot 200 millioner pr. år

Partene estimerer et potensielt salgsvolum på mellom 60 og 80 enheter de to første årene etter lanseringen. Antallet ventes så å øke de påfølgende årene. Foreløpig ser partene for seg en pris på mellom 200.000 og 250.000 euro – mellom 2,0 og 2,5 millioner kroner – for «InsightCrawler».

Estimatene tilsier årlige salgsinntekter på opp mot 200 millioner kroner for «InsightCrawler» de første årene.

– Et samarbeid med DEKRA Visatec understreker det globale potensialet i vår teknologi, konstaterer Elops arbeidende styreleder Øivind Horpestad i en kommentar til samarbeidet.

– DEKRA Visatecs størrelse og geografiske fotavtrykk gir også et godt bilde på hvordan vi i fellesskap oppfatter markedspotensialet for InsightCrawler, tilføyer han.