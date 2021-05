Tredoblet ordreinngangen

Videokonferanseselskapet Cyviz tapte 11,6 millioner kroner før skatt i første kvartal, mot et underskudd på 4,3 millioner i tilsvarende periode i fjor. Omsetningen var imidlertid noe høyere enn for ett år siden – på 56,9 millioner.

Cyviz (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 56,9 56,5 Driftsresultat –12,0 –7,7 Resultat før skatt –11,6 –4,3 Resultat etter skatt –11,7 –4,3

I kvartalsrapporten fremhever selskapet dessuten en rekordsterk ordreinngang, som også er tre ganger så sterk som for ett år siden. Dermed var første kvartal i år det beste hittil, ifølge selskapet.

Ordreinngangen oppgis til 88 millioner kroner, mot 29 millioner i første kvartal i fjor. Ordrereserven er økt til 114 millioner kroner, fra 86 millioner ved inngangen til første kvartal.

– Det ble et sterkt første kvartal for Cyviz, og vi ser at den positive trenden fortsetter inn i andre kvartal. Den store økningen i ordreinngangen på 88 millioner kroner er en sterk indikator på at verden er på vei ut av covid-19-pandemien, sier Cyviz-sjef Espen Gylvik i en kommentar.

Utvidelsen av Microsoft-partnerskapet trekkes frem som den viktigste hendelsen i perioden. I første kvartal sto dette partnerskapet for 33 millioner kroner av ordreinngangen.

Utvidelsen innebærer design, utvikling og levering av visuelle samarbeidsløsninger for Microsoft Technology Centers verden rundt.

– Den nylig signerte globale avtalen med Microsoft har allerede lagt til åtte nye lokasjoner i løpet av andre kvartal. Det kommer i tillegg til de fem i første kvartal, som alene sto for 33 millioner kroner, forklarer Gylvik.

De 13 lokasjonene er bare de første i en global utrulling som vil pågå over flere år, ifølge Cyviz.