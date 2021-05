Børsrakett tapte mer, men er i rute mot fjerde kvartal

Thin Film Electronics hadde ingen driftsinntekter i første kvartal, mot 0,56 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet forverret seg noe og endte med et tap på 3,7 millioner dollar, mot 2,1 millioner dollar i fjor.

Resultatet før skatt forverret seg og endte med et tap på 4,7 millioner dollar, mot et underskudd på 3,1 millioner dollar i fjorårets første kvartal.

I løpet av kvartalet oppnådde selskapet en kommersiell avtale med et Fortune Globale 500-selskap for å tilby SSLB-enheter for evaluering i andre halvår 2021. Celleutviklingen fortsetter og ventet nøkkelutstyr ankommer i løpet av tredje kvartal. Selskapet er samtidig i rute med å sikre kunder inn mot fjerde kvartal.

Thin Film-aksjen har steget drøyt 43 prosent så langt i år, til 0,8 kroner.

Les hele kvartalsrapporten her.

Thin Film Electronics (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 0 0,51 Driftsresultat -3,7 -2,1 Resultat før skatt -4,7 -2,8 Resultat etter skatt -4,7 -3,1