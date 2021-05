Tesla vil forhåndsbetale for kretskort

I flere måneder har den globale halvledermangelen ført til at en rekke industribransjer som bruker halvlederkomponenter i sin elektronikk har måtte bremse ned produksjonen.

Nå skriver Financial Times at Elon Musks Tesla planlegger å forhåndsbetale for elektronikk-komponentene, samt utforske muligheten for å kjøpe en egen halvlederfabrikk.

En forhåndsbetaling av komponenter er uvanlig i bransjen, som har tjent på fleksibiliteten til å fordele kapasitet til ordrer fra forskjellige kunder.

Avisen viser til ikke-navngitte personer som skal ha kjennskap til saken, som sier at Tesla vil sikre seg komponenter fra Sør-Korea, Taiwan og USA.

Oppkjøpet av en egen halvlederfabrikk skal være i en veldig tidlig vurderingsfase, og det skal være store kostnader knyttet til et slikt fabrikkjøp, ettersom Tesla har behov for de nyeste generasjonene av halvlederkomponenter.

Tesla har tidligere vist interesse for å satse på egenproduksjon av enkelte komponenter, som i fjor, da selskapet meldte om planer for å produsere sine egne batterier.

Tesla produserer også allerede en spesifikk type halvlederchip som brukes i Teslas selvkjørende system.