Nvidia solgte nye kryptoprosessorer for 1,3 mrd. i første kvartal

I februar lanserte Nvidia nye prosessorer spesifikt laget for å mine etter kryptovaluta.

Prosessorene er ikke kraftige nok til å drive en PC-skjerm, men er laget helt spesielt for kryptomining.

Onsdag kom selskapet med en oppdatering på hvordan kryptovalutakortene (CMP) gjorde det i første kvartal. CMP-ene sørget for totalt 155 millioner dollar i inntekter, og venter salg på 400 millioner dollar i andre kvartal.

Jensen Huang, konsernsjef i Nvidia, mener imidlertid ikke at CMP er det mest spennende. De er produsert for å beskytte gamere fra prisøkning.

Grafikkort kan nemlig både brukes til å mine og spilledataspill, mens CMP kun kan brukes til å mine.

Grafikkort er fremdeles Nvidias originale kjernedrift og sto for 2,8 milliarder dollar – 23,4 milliarder kroner – i inntekter i første kvartal. Det er en økning på 106 prosent fra i fjor.

– Det vi håper er at CMP kan stilne sulten til minerne, og at produktet kan «beskytte» etterspørselen for gamerne, sier Huang.

Han påpeker at gaming ikke bare handler om privatpersoner, men at det nå har gått over i å bli sport, kunst og sosialt. Det er en gigantisk kulturell underholdningsplattform.