DNB Markets nedjusterer sitt kursmål på Nordic Nanovector til 36 kroner pr. aksje fra 40 krone, ifølge TDN Direkt.

Det er en justering for emisjonen i selskapet i februar som er bakgrunnen for nedjusteringen. Kjøpsanbefalingen fastholdes.

Videre mener meglerhuset at rekrutteringen til selskapets Paradigme-undersøkelse ble rapportert å være på den svake siden i førstekvartalsrapporten fremlagt onsdag.

«Vi er noe bekymret for at bare ti nye pasienter har blitt rekruttert til Paradigme-undersøkelsen de seneste tre månedene. Ledelsen gjentok at den venter datautlesning sent i 2021, men rekrutteringen må ta fart for å nå dette», skriver DNB Markets.

Nordic Nanovector-aksjen falt tungt på børs etter kvartalsrapporten ble levert i går. Siste måned er aksjen ned 8,2 prosent. Siden nyttår er imidlertid aksjen opp 62,5 prosent, men har vist seg å være svært volatil.

Aksjen mer enn doblet seg etter rapporten for fjerde kvartal og rekrutteringsoppdatering, før den falt tungt etter første kvartalsrapport ble levert i går.