Knallvekst

Ørn Software landet på 31,2 millioner kroner i driftsinntekter i første kvartal 2021, og klarte dermed en topplinjevekst på 56 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, steg 127 prosent fra første kvartal i fjor til 7,5 millioner kroner.

Engangseffekter omfatter blant annet 15,7 millioner kroner i kostnader tilknyttet IPO-en og noteringen på Euronext Growth. Ujustert EBITDA kom inn på minus 8,2 millioner kroner.

Rapporten viser at selskapet nå har gjentakende, årlige inntekter (ARR) på 124,1 millioner kroner, tilsvarende 69 prosent vekst på årsbasis (sammenlignet med første kvartal 2020).

– Beviser at vi er på riktig spor

– Den sterke veksten i ARR og justert EBITDA-margin tjener som bevispunkter for at vi er på riktig spor mot våre 2021-prioriteringer og 2025-ambisjoner. Vi har trappet opp vår salgskapasitet for ytterligere å fremme vår produktportefølje og å utnytte synergier. Dette ventes å gi ytterligere organisk vekst i andre halvår 2021, sier toppsjef Sten-Roger Karlsen i en kommentar.

Ørn Software, som blant annet tilbyr digitale verktøy for digitalisering av leieprosesser, estimerer det nordiske markedet for programvare innenfor sine segmenter til 12 milliarder kroner, hvorav kun 2,6 milliarder kroner betjenes i dag.

Ørn Software Holding (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 31,2 20,0 Driftsresultat (17,4) (0,9) Resultat før skatt (11,4) (1,4) Resultat etter skatt (8,7) (1,0)