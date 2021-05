Analytiker tror aksjen kan falle 20 – 30 prosent

Analytiker Pierre Ferragu i New Street Research nedgraderte fredag Apple-aksjen fra nøytral til selg, med kursmål på 90 dollar. Fredag er aksjen ned 0,1 prosent til 125,13 dollar.

Ferragu begrunner dette med at han ser for seg at inntjeningsestimatene vil falle fremover, forårsaket av lavere etterspørsel etter iPhone. Han tenker da på en ventet lansering av iPhone 12s, eller iPhone 13, til høsten, men siden det ikke har vært så mye snakk om den, antar han ifølge Marketwatch at det kanskje bare er snakk om små forbedringer.

Han viser også til at salget av den 5G-klare iPhone 12 smalt opp 66 prosent i det første fulle kvartalet med iPhone 12, og at det i seg selv kan ha gitt en så stor installert base at salget kommende høst bare av den grunn vil bremse opp.

Store verdier

Faller aksjen til 90 dollar tilsvarer det et fall på 35 dollar, tilsvarende 28 prosent. Med en børsverdi fredag på 2.088 milliarder dollar, tilsvarende 17.456 milliarder kroner, betyr det at 4.888 milliarder kroner i så fall kan bli barbert bort. Til sammenligning er verdien på det norske oljefondet fredag på 11.336 milliarder kroner.

Oljefondet eier rett i overkant av 1 prosent av aksjene i Apple. Skulle aksjen falle 28 prosent vil det også merkes i Oljefondet, selv om det «bare» vil være snakk om i underkant av 50 milliarder kroner.

All-time high for Apple-aksjen er 143,16 dollar (145,09) fra 26. januar i år, men siden det har aksjen allerede falt knappe 14 prosent.