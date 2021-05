EU åpner sak mot TikTok – får en måned til å svare på klager

Tiktok mener selv at selskapet overholder lokale lover og reguleringer for reklame rettet mot unge.

EU-saken kommer etter at den europeiske sammenslutningen av forbrukerorganisasjoner (BEUC) varslet EU-kommisjonen om at Tiktok brøt forbrukerlovene.

Det norske Forbrukerrådet var en av flere myndigheter som også klaget den kinesiske appen til myndigheten som håndhever regelverket, skriver rådet i en pressemelding.

Tiktok er svært populært blant barn og unge, og både det norske Forbrukertilsynet og EU er bekymret for skjult reklame og reklame som retter seg mot barn.

Nye risikoer

– Pandemien har akselerert digitaliseringen. Det skaper nye muligheter, men også nye utfordringer, spesielt for sårbare konsumenter, sier EUs justiskommissær Didier Reynders.

– Dialogen som nå er i gang, bør hjelpe Tiktok med å følge EUs regler for å beskytte forbrukerne, sier han. Ifølge kommisjonen kan noen av betingelsene for bruk av tjenesten oppfattes som villedende og forvirrende.

Norge og Forbrukertilsynet er med i myndighetsnettverket som sammen med kommisjonen skal gå gjennom den populære tjenestens praksis. Tilsynet ser i år spesielt på markedsføring på Tiktok. I en tilsynsaksjon nylig så de etter skjult markedsføring fra norske påvirkere. Funnene fra aksjonen skal legges fram om kort tid.

Tiktoks forsvar

– Tiktok har tatt en rekke grep for å beskytte yngre brukere, blant annet har vi som standard at alle kontoer for personer under 16 år er private, samt at deres tilgang til direktemeldinger er deaktivert, sier direktør Caroline Greer i en uttalelse fra Tiktok i Europa.

– I tillegg kan ikke brukere under 18 år kjøpe, sende eller motta virtuelle gaver, og vi har strenge retningslinjer som forbyr reklame direkte rettet mot dem under digital samtykkealder, sier Greer videre,

(©NTB)