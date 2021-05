HEMMELIG STORKUNDE: – I IT-sikkerhetsbransjen er det ikke vanlig at kundene ønsker oppmerksomhet på hvilke IT-sikkerhetsløsninger de investerer i. Det jeg kan si, er at det ikke er uvanlig at selskaper av denne størrelsen har over 100.000 ansatte, sier Tormod Ree, konsernsjef i IT-sikkerhetsselskapet Ava Security. Foto: Henrik Charlesen