Emisjonen er i boks – klar for Euronext Growth

Smartoptics har utstedt 9,6 millioner nye aksjer og foretatt et sekundærsalg på 12 millioner aksjer. Ifølge en børsmelding er det også en overdelingsopsjon på 2,4 millioner aksjer.

Kursen var på 10,38 kroner pr. aksje.

Tre hjørnestensinvestorer tegnet seg for og ble allokert aksjer for 95 millioner kroner. Danske Invest sikret seg aksjer for 40 millioner kroner, Ålandsbanken kjøpte aksjer for 35 millioner kroner mens Varner Invest kjøpte aksjer for 20 millioner kroner.

Provenyet fra emisjonen vil bli brukt til å søke organiske vekstinitiativer, i tillegg til generelle forretningsformål.

Det er ventet at Smartoptics vil ha sin første handelsdag på Euronext Growth rundt 3. juni.