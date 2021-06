Utvider med Felleskjøpet

Zalaris utvider avtalen med Felleskjøpet for levering av skybaserte HR- og lønningstjenester i Norge og Sverige, opplyser selskapet mandag.

Den nye avtalen har en varighet på fem år, og dekker Felleskjøpets mer enn 3.000 ansatte i Norge og Sverige.

Zalaris vil levere en ny, skybasert HR-løsning som kombinerer HR-funksjoner for blant annet læring, rekruttering og onboarding med tjenester for oversikt over lønn, timer og reiseutgifter.

– Denne nye avtalen viser vår evne til å vokse med eksisterende kunder, sier Zalaris-sjef Hans-Petter Mellerud, og viser til at Zalaris har jobbet med Felleskjøpet i mer enn 12 år i Norge.

Norgessjef i Zalaris, Erlend Ziegler Gundersen, påpeker i meldingen at Felleskjøpet til nå har hatt to ulike lønningsløsninger og manglet en felles HR-løsning.