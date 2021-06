Frykter langvarig chip-mangel

Konsernsjef for Intel Corp, Pat Gelsinger, mener det kan ta flere år før den globale mangelen på halvledere er løst.

– Selv om næringen har tatt skritt for å håndtere begrensninger på kort sikt, kan det fortsatt ta et par år for økosystemet å løse mangel på støperikapasitet, underlag og komponenter, sier Gelsinger.



Utvider til USA og Europa

Intel-sjefen var med virtuelt på Computex-messen i Taipei, Taiwan og fortalte at den hjemmekontortrenden under pandemien har ført til en syklus med eksplosiv vekst for halvledere, som igjen har belastet den globale forsyningskjeden stort, skriver Reuters.

Mangelen på halvledere rammer både forbrukerelektronikk og biler, og Gelsinger var ute i april og snakket om at de håpet å kunne starte å produsere halvledere i USA innen seks til ni måneder for å løse problemene for de amerikanske bilproduksjonsanleggene.

Intel planlegger å bruke 20 milliarder dollar for å utvide halvlederproduksjonen, og vil bygge to fabrikker i Arizona og åpne fabrikkene for utenforstående kunder.



–Vi planlegger å utvide til andre steder i USA og Europa, og sørge for en bærekraftig og sikker halvlederforsyningskjede for verden, sier Gelsinger.

To tredjedeler av dagens halvlederproduksjon skjer i dag i Asia, hvor Intels rivaler Taiwan Semiconductor Manufacturing og Sør-Koreas Samsung Electronics holder til.