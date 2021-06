Arctic Securities hever kursmålet – anbefaler nå kjøp

Arctic Securities oppgraderer sin anbefaling på Atea fra hold til kjøp og hever ifølge TDN Direkt kursmålet fra 116 til 190 kroner.

Atea har i flere år blitt tynget av resultatene fra det danske segmentet, noe som kun har resultert i 10 prosent årlig vekst innen justert EBIT de siste årene. Tallknuserne tror nå dette er i ferd med å snu under en ny ledelse.

Meglerhuset påpeker også at de er over 3-4 prosent over konsensus på justert EBIT for 2021 og 2022, samt 50 prosent over konsensus på deres estimater på fri kontantstrøm (FCF), ifølge TDN Direkt.

I begynnelsen av mai jekket ABG Sundal Collier opp sitt kursmål på Atea fra 155 til 185 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt. Meglerhuset oppjusterte kursmålet på bakgrunn av en estimert EPS på 7,7 kroner samt en P/E-multippel på 24x for 2022.

Aksjen ble sist omsatt for 165 kroner.