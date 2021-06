Tesla tilbakekaller 7.696 biler

Tesla tilbakekaller Model 3 og Model Y etter problemer med setebelter. Problemene er knyttet til at setebeltene i bilene ikke er festet til takstolpene i bilene på en sikker måte. Totalt tilbakekalles 7.696 biler, melder CNBC.

Selskapet gjennomfører to tilbakekallelser. Den første omfatter 5.530 biler av typen Model 3 og Model Y, som henholdsvis er produsert mellom 2018 og 2020, og 2019 og 2021. Tesla rapporterte feilene til den nasjonale trafikksikkerhetsetaten i USA (National Highway Traffic Safety Administration) den 25. mai.

Problemene går ut på at det er en risiko for at sikringssystemet som fester beltene til selve B-takstolpen ikke har blitt festet på korrekt måte.

Den andre tilbakekallelsen handler om det samme problemet, og omfatter 2.166 biler av typen Model Y, som ble produsert i tidsrommet 26. november 2019 til 30. mars 2021.

Det skal ikke være snakk om biler som befinner seg på norske veier.

Tilbakekallelsen av de 7.696 bilene kommer i kjølvannet av tilbakekallelsen av 5.974 biler av Model 3 og Model Y, produsert henholdsvis i perioden 2019-21 og 2020-21. De ble tilbakekalt på grunn av en sikkerhetsrisiko knyttet til bolter i bremsesystemet. Det er en risiko for at boltene kan løsne og dermed føre til at trykket i dekkene faller.

Tesla har tilbudt kostnadsfri retting av feilen på alle bilene som omfattes av tilbakekallelsen. I skrivende stund har Tesla i løpet av børsdagen falt med 4,50 prosent til 578 dollar per aksje.