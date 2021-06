Facebook granskes for urimeligheter i nettdating

Bekymringen er knyttet til om Facebook har undergravd konkurransen i markedet for rubrikkannonser ved å samle inn data fra rivaliserende tjenester.

– Facebook samler inn store mengder data fra aktiviteten til brukerne, sa EUs visepresident og konkurransekommissær Margrethe Vestager fredag.

Hun la til at Facebook også innhenter data fra konkurrerende selskaper. EU-kommisjonen vil undersøke om dette gir Facebook urettferdige fordeler.

Undersøker nettdating



EU skal også se nærmere på hvordan Facebook har innlemmet sin rubrikkannonsetjeneste Marketplace i de øvrige tjenestene som selskapet tilbyr.

Den britiske granskingen vil foregå separat, men bakgrunnen er den samme. Britiske konkurransemyndigheter vil samarbeide tett med EU-kommisjonen om saken. De er bekymret for om Facebook kan ha fått urimelige fordeler i markedene både for rubrikkannonser og nettdating.

– Slike fordeler kan gjøre det vanskeligere for konkurrerende firmaer å lykkes, sier Andrea Coscelli, som leder den britiske konkurransemyndigheten CMA.

Ny lovgivning



EU har et uttalt mål om å temme de største IT-selskapene, og i fjor ble det lagt fram et forslag til ny europeisk lovgivning for å regulere dem.

Også tidligere har EU og Storbritannia igangsatt granskinger av de amerikanske tek-gigantene. EU har anklaget Apple for å presse ut konkurrenter fra sin App Store.

Britene gransker personvernet til både Apple og Google og mistenker begge for brudd på britiske konkurranselover.

Ledelsen i Facebook lover å samarbeide i granskingene som er igangsatt nå. En talsperson hevder at selskapet utsettes for skarp konkurranse fra andre aktører som tilbyr tjenester for kjøp og salg og dating.

