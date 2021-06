Digitalisering et ikke-tema i mange norske styrerom

Når de øverste beslutningstakerne i selskapene har en lite bevisst holdning til bruk av teknologi og digitalisering, øker risikoen for at virksomhetene havner bakpå i det digitale kappløpet om automatisering av arbeidsprosesser, produksjon og kundebehandling. Styrebeslutninger, eller mangel på dem, kan føre til tap av forretningsmuligheter og -fortrinn. For de fleste selskaper innebærer digitalisering en betydelig investering i teknologi. Derfor er det avgjørende at styrene har tilstrekkelig innsikt til både å etterspørre og slutte opp om slike satsinger.

Jens Middborg, Capgemini. Foto: Capgemini

Mye tyder på at manglende fokus på digitalisering er nært knyttet til kunnskapsmangel blant styremedlemmer i norske selskaper. Over halvparten av styremedlemmene vi snakket med innrømmet at de har lav, eller verken høy eller lav, forståelse av digitalisering og av hvordan digitale løsninger skaper forretningsverdi. Styremedlemmer med lav digital kompetanse vurderte ulike aspekter ved digitalisering som mindre viktige enn det styremedlemmer med høyere digital kunnskap gjorde. Vår hypotese er derfor at økt digital kompetanse vil bidra til bedre beslutninger om bruk av teknologi og digitalisering for å styrke konkurransekraft i møtet med nye og mer digitaliserte aktører.

Nye formalkrav til styrer i børsnoterte selskaper har ført til at mange styrer de senere årene har brukt mer tid på kontrolloppgaver, enn på strategi og pådriverrollen for vekst og utvikling

I en global studie utført av McKinsey i 2018, svarte kun 8 prosent av selskapene at forretningsmodellen deres ville være økonomisk levedyktige i fremtiden uten digitale tilpasninger. I vår undersøkelse svarte hele 70 prosent av styremedlemmene at forretningsmodellen deres var levedyktig, og at de ikke så behov for endringer i nær fremtid. Jeg frykter at svarene skyldtes mangel på forståelse for sprengkraften som ligger i teknologi og digitalisering, og at styremedlemmene derfor hadde et altfor optimistisk syn på bedriftens evne til å stå imot disruptive konkurrenter.

Styremedlemmer kan ikke lenger observere den teknologiske utviklingen fra sidelinjen; de må ta like stort ansvar for digitalisering som for ledelse og finansielle resultater

Nye formalkrav til styrer i børsnoterte selskaper har ført til at mange styrer de senere årene har brukt mer tid på kontrolloppgaver, enn på strategi og pådriverrollen for vekst og utvikling. Vårt råd er at styrene fremover setter av mer tid til både individuell og felles opplæring i teknologitrender og bruk av digitalisering som forsikrer effektivisering og forretningsutvikling. Deling av innsikt og erfaringer mellom styrer på tvers av virksomheter og næringer kan også gi viktige bidrag til nødvendig produktivitetsvekst og verdiskaping i norsk næringsliv. Styremedlemmer kan ikke lenger observere den teknologiske utviklingen fra sidelinjen; de må ta like stort ansvar for digitalisering som for ledelse og finansielle resultater.

Det er lov å håpe at den digitale kompetansen i styrerommet styrkes når nye styrer velges på sommerens generalforsamlinger. Hvis ikke, har valgkomiteene en skikkelig jobb å gjøre til høsten.

Jens Middborg

Adm. direktør i Capgemini Norge