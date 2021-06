Børsaspirant fra Sunnmøre priset til 2,5 milliarder

Hovedeier i SmartCraft er det svenske investeringsselskapet Valedo Partners, som kom inn i 2017 og har en eierandel i dag på 67,5 prosent. Bernt Ulstein sitter på 10,7 prosent, gjennom selskapet B. Ulstein AS.

Pengemaskin

Pr. første kvartal 2021 har SmartCraft mer enn 9.000 kunder og over 95.000 brukere. Selskapet omsatte for 196 millioner i 2020 og 59 millioner kroner i første kvartal, med en justert EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) på henholdsvis 81 og 24 millioner kroner.

Selskapet øyner ytterligere marginøkning de kommende årene. Den høye EBITDA-marginen, i kombinasjon med at kundene betaler sine abonnement på forskudd, genererer også god kontantstrøm. I 2020 ble mer enn 100 prosent av EBITDA generert som fri kontantstrøm.

SmartCraft har en rendyrket SaaS-basert forretningsmodell (software as a service), med 93 prosent årlig gjentakende inntekter (ARR). Ved utgangen av fjoråret var ARR 205 millioner kroner. Topplinjeveksten har vært bratt de siste årene, og i perioden 2018-20 økte omsetningen med 71 prosent årlig (CAGR), en vekst som har vært drevet av både organisk vekst og oppkjøp.

Penn og papir

Toppsjef Gustav Line karakteriserer børsnoteringen som en betydelig milepæl på veien til sitt ambisiøse mål om å bli en leder i det over 70 milliarder kroner store markedet for programvare til byggebransjen i Nordvest-Europa.

– Bransjen er en av verdens minst digitaliserte, der selskapene enten bruker enkelt, generisk programvareverktøy eller penn og papir, sier han i en kommentar.

Han understreker at selskapet har høye vekstambisjoner fremover.

– Dette vil gi seg utslag både i organisk vekst, blant annet i form av kryssalg, og flere oppkjøp. Videre konsolidering av bransjen vil skape store verdier både for våre kunder og aksjonærer. Beregninger gjort av analytikere indikerer at markedsmuligheten for oss bare i Norge, Sverige og Finland utgjør rundt 10 milliarder kroner, fortsetter Line.