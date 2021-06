AqualisBraemar deltar i utvikling av hyrdogenbrenselscelle

AqualisBraemar LOC har blitt utnevnt av Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) til å støtte designutviklingen av en utslippsfri hydrogenbrenselscelle sjø-basert passasjer- og bilferje.

Det skriver AqualisBraemar på sine nettsider mandag, ifølge TDN Direkt.

Ifølge meldingen er dette en del av Hyseas III-prosjektet, som har blitt tildelt støtte fra Horizon 2020. Hyseas III sikter på å demonstrere at brenselsceller kan vellykket bli integrert med et velprøvd marine hybrid elektrisk drivsystem (elektrisk fremdrift, kontrollutstyr, batterier osv.), sammen med tilhørende hydrogenlagrings- og bunkringsmuligheter. Prosjektet vil utvikle, bygge, teste og validere data fra et fullskala drivverk på land.

Hyseas III-konsortiet består av CMAL (Skottland), Kongsberg Gruppen (Norge), Ballard (Danmark), Orkney Isles Council (Skottland), St. Andrew University (Skottland), McPhy (Frankrike), Arcsilea (England) og Interferry (Sverige).