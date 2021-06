Boten på 220 millioner euro er den nyeste i en rekke trekk fra europeiske myndigheter for å bekjempe markedsposisjonen til amerikanske teknologigiganter.

Vedtaket er en del av et forlik som ble inngått etter at tre mediegrupper anklaget Google for i praksis å ha monopol over reklamesalg på nett. Det dreier seg om amerikanske News Corp, franske Le Figaro og belgiske Groupe Rossel.

(©NTB)