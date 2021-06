Mener elektronikkrisen kan vare i flere år

Flex, verdens tredje største produsent av halvlederkomponenter til bruk i elektronikk, har ifølge Financial Times uttalt at de venter at det vil ta lenger enn midten av 2022 før produksjonen har møtt etterspørselen.

Den kraftige økningen i etterspørselen av biler og hjemmeelektronikk har ført til en mangel på halvlederkomponenter, som mange typer elektroniske kretskort har behov for.

Resultatet har blitt at flere større industrier har måtte dempe produksjonen.

«Med en så sterk etterspørsel er forventningen midt til slutten av 2022, avhengig av produktet,» uttalte produksjonsdirektør Lynn Torell i Flex til Financial Times, før hun la til at flere venter at produksjonen ikke vil nå etterspørselen før i 2023.

Selv om flere produsenter øker kapasiteten, vil det ta lang tid før produksjonen tar seg opp, varsler Financial Times.

Det har blant annet ført til at Elon Musks Tesla har vurdert muligheten for å opprette sin egen halvlederkomponentfabrikk.

Administrerende direktør Revathi Advaithi i Flex sier ifølge Financial Times at en global gjenåpning etter coronanedstengningen kan føre til mindre etterspørsel etter dagligdags elektronikk, men advarer mot at corona fremdeles kan føre til problemer hvis viruset blusser opp i de største asiatiske produksjonslandene.