Erik Langaker, styremedlem i teknologiselskapet Zalaris har kjøpt 5.000 aksjer i selskapet gjennom Vestland Invest.

Kjøpet ble gjort til en kurs på 63,76 kroner pr. aksje, det fremgår av en børsmelding tirsdag morgen, etter at det mandag ble kjent at Langaker hadde kjøpt 25.000 aksjer for 63,77 kroner pr stykk, tilsvarende 1,6 millioner kroner.

Etter de seneste dagenes transaksjoner sitter Langaker med 910.659 aksjer i Zalaris.