Spår snarlig bedring for chipprodusenter

Det har vært en merkbar innstramming av forsyningskjeder og forsinkelser i forsendelser i nord-asiatiske økonomier som Japan, Taiwan og Sør-Korea, melder Goldman Sachs.

– Våre analytikere mener at vi sannsynligvis er i den verste perioden akkurat nå. Det vil si at vi ser den største forstyrrelsen i forsyningskjeden akkurat nå, og dette vil gradvis lette i løpet av den andre halvdel av året, sier Andrew Tilton, sjeføkonom i Goldman Sachs, til CNBCs «Street Sign Asia».

Over hele verden har det vært mangel på halvledere som har rammet produksjonen av husholdningselektronikk, alt fra brødristere til vaskemaskiner.

Ifølge en beregning utført av konsulentselskapet AlixPartners har den globale chipmangelen kostet bilbransjen til sammen 110 milliarder dollar i 2021.

Det er ventet at den største innvirkningen på bilbransjen er i andre kvartal i år, før det gradvis blir bedre i løpet av 2021 og inn i 2022.

Det er likevel verdt å overvåke situasjonen, mener Goldman-økonomen som er redd det kan oppstå andre forstyrrelser i forsyningskjeden.

– Det var mye bekymring i Taiwan for at tørke eller gjenoppblomstring av et nytt covid-utbrudd der kunne resultere i en betydelig mangel i produksjonen. Så langt har vi ikke sett det, sier Tilton.



Chipprodusenter bruker enorme mengder med vann daglig, og Taiwan, som er verdens største produsent av halvledere, opplever for tiden den største vannmangelen på 56 år. Men etter at det nylig har vært en regnperiode, opphevet søndag myndighetene noen av vannrestriksjonene som hadde blitt innført, skriver CNBC.