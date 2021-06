Satser på fest-salg i milliardemisjon

Den tyske ehandelsaktøren About You forbereder en notering på Frankfurt-børsen. I forkant av noteringen jakter selskapet opptil 941 millioner euro, tilsvarende drøyt 9,4 milliarder kroner.

I motsetning til flere andre ehandelsaktører gikk About You på en coronasmell da salget av festklær stoppet opp da verden ble stengt ned i fjor. Nå satser selskapet på at investorene likevel vil bla opp minst 600 millioner euro.

Pengene som hentes inn gjennom salg av 28,6 millioner aksjer skal brukes til å utvide den internajonale satsingen, øke lagerkapasiteten og videreutvikle den tekniske plattformen. Emisjonskursen vil være i intervallet 21-26 euro pr. aksje, og boken skal etter planen lukkes 14, juni, med planlagt notering 16. juni. Den endelige kursen vil bli fastsatt i en bokbyggingsprosess som starter tirsda, dersom kursen legger seg i midten av intervallet går About You på børs med en markedsverdi på 4 milliarder euro.

Software og mote

I tillegg til å selge klær selger About You plattformen butikken er bygget på som en en software-as-a-service-løsning.

Nettbutikken som hovedsakelig henvender seg til kvinner mellom 20 og 40 år har de senere årene satset tuntg på influensermarkedsføring, og prøver å gjenskape opplevelsen av å gå på et kjøpesenter digitalt.

Hovedkonkurrentene er velkjente aktører som Zalando og Asos.

About You ble etablert som et datterselskap til det tyske motekonsernet Otto Group 2014, og fikk i 2018 danske Heartland, som blant annet eier motekjeden Bestseller, på eiersiden gjennom en emisjon på 300 millioner dollar. I 2018-emisjonen ble selskapet verdsatt til 1 milliard dollar, og About You ble dermed det første Hamburg-baserte selskapet med enhjørningstatus.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, and J.P. Morgan, Numis Securities, Société Générale og UBS Investment Bank fungerer som tilretteleggere ved emisjonen.