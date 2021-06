Analytiker spår kanonvekst og 47 prosent oppside

Apple er verdens mest verdifulle selskap med en markedsverdi på rundt 2.100 milliarder dollar, foran Microsoft (1.912 milliarder) og Saudi Aramco (1.888 milliarder dollar). Wedbush-analytikeren Dan Ives mener at teknologigiganten vil øke forspranget ytterligere til neste år.

Ives, som er bull på Apple, mener selskapet kan nå en markedsverdi på 3.000 milliarder dollar i 2022, en oppgang på drøyt 43 prosent fra dagens nivå.

«Hvis du ser på dagens innovasjon og supersyklusen som foregår i tjeneste- og programvaresektoren akkurat nå, så tror jeg at dette er neste trinn til vekst. Vi tror markedsverdien skal opp på 3.000 milliarder innen 12 til 18 måneder fra nå», sier Ives til CNBCs «Street Signs Asia».

Apple har tidligere blitt sett på som et maskinvareselskap, men adm. direktør Tim Cook har flere ganger påpekt at operativsystemet iOS fungerer som et økosystem for tjenester, som inkluderer mer enn én milliard brukere.

Verdsettelse og kursmål

Apple nådde en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar i 2018 og doblet to år senere til 2.000 milliarder dollar i 2020. I dag verdsetter Wedbush-analytikeren tjenester knyttet til programvaren til rundt 1.000 milliarder dollar, men forventer at andelen skal øke til 1.500 milliarder dollar for å nå verdsettelsesmålet.

«Apple har satt en jernring rundt programvaren og de vil fortsette å tjene penger på den, til tross for fordøyelsesperioden vi ser nå», sier Ives, der fordøyelsesperioden er en referanse til at aksjekursen er ned 5,12 prosent i år.

Ives mener Apple for øyeblikket legger grunnlaget for neste vekstfase der programvaren kombinert med tjenester spiller en sentral rolle. Han har også hevet kursmålet fra 175 til 185 dollar pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 47 prosent fra dagens nivå.

Alt er imidlertidig ikke bare rosenrødt og analytikeren peker på to faktorer som potensielle risikoer fremover. Den ene hindringen er rettstvisten med Epic Games og den andre er økende regulatorisk kontroll globalt.