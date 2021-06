Asetek-teknologi skal kjøle ned gaming-PC-er

I en melding fra Asetek tirsdag kommer det frem at teknologien deres skal brukes i det nye skjermkortet Nvidia GeForce RTX 3080 Ti fra Asus.

Ifølge Asetek bruker det nye Nvidia-skjermkortet mye strøm som gjør at det er avhengig av et nedkjølingssystem. Derfor har Asus og Asetek jobbet sammen for å utvikle en spesialbygd væskekjølingsløsning som er spesielt utviklet for å håndtere den ekstra termiske belastningen som skal gjøre det mulig for gamere å sitte opp hele natten hvis ønskelig.

– Vi er begeistret over at Asus nok en gang henvendte seg til Asetek for ekspertisen på væskekjøling og innovasjon som Asus-kunder forventet, sier driftsdirektør John Hamill i Asetek.