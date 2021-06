Et eller flere av Capital Group Companies’ tilknyttede selskaper eller datterselskaper har kjøpt 198.452 aksjer i Nordic Semiconductor. 98.452 aksjer ble kjøpt for 240,62 kroner stykket mens 100.000 aksjer ble kjøpt for 240,21 kroner stykket.

Den totale beholdningen har dermed kommet opp i 9.767.858 aksjer, hvilket tilsvarer en eierandel på 5,07 prosent.